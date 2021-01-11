Палата представників США цього тижня спробує оголосити Трампу імпічмент - ЗМІ

Цього тижня члени Палати представників США спробують достроково позбавити президента США Дональда Трампа повноважень.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у листі спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до членів Демократичної партії, пише ABC News.

“Цього тижня Демократи зроблять низку кроків у Палаті представників, покликаних позбавити повноважень Дональда Трампа. Першим стане заклик до віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25 поправку Конституції США”, - стверджує ABC News.

Зазначається, що в понеділок члени Палати представників США від Демократичної партії проголосують за резолюцію якою закличуть Пенса “негайно застосувати свої повноваження відповідно до четвертого пункту двадцять п’ятої поправки Конституції США, зібравши й мобілізувавши верховне керівництво виконавчої гілки влади й оголосити те, що для нажаханого народу є очевидним: президент не здатен успішно виконувати обов’язки та повноваження своєї посади”.

Якщо Республіканці заблокують ухвалення цієї резолюції, Демократи спробують пізніше цього тижня оголосити Трампу імпічмент.

“Ми просимо віцепрезидента відповісти протягом 24 годин”, - написала у листі Пелосі.

Вона також поцікавилася в однопартійців їх думками стосовно можливого відсторонення законодавців, які закликали до заворушень.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок заворушень у Вашингтоні в середу загинуло п’ятеро осіб, в тому числі один правоохоронець.