ФБР розслідує смерть поліцейського під час штурму Капітолію

Виконуючий обов'язки генерального прокурора США Джеффрі Розен заявив, що ФБР спільно з поліцейським департаментом Вашингтону здійснює розслідування смерті поліцейського Брайана Сікніка, який постраждав під час захисту Капітолію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Зазначається, що поліція Капітолію підтвердила ввечері в четвер, що Сікнік помер унаслідок поранень отриманих під час чергування в Капітолії США, коли відбувалися заворушення.

Міністерство юстиції США у п'ятницю оприлюднило інформацію про 13 обвинувачених, яким в окружному суді були висунуто звинувачення за їх роль у зв'язку з заворушеннями біля Капітолію. Серед них Річард Барнетт - чоловік, якого сфотографували за столом спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Як повідомляв Укрінформ, у середу агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду голови Білого дому. Під час сутичок загинуло п'ятеро осіб, затримали 52 людини.

Крім того, невідомі викрали ноутбук з офісу спікера Палати представників США Ненсі Пелосіпід час штурму будівлі Капітолія у середу ввечері.