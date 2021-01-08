Троє конгресменів планують у понеділок представити статті для імпічменту Трампу - ЗМІ

Троє конгресменів-демократів з Палати представників планують у понеділок представити статті для імпічменту президента США Дональда Трампа після зіткнень біля Конгресу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP із посиланням на співрозмовників, обізнаних з питанням.

За словами джерел, у статтях буде вказано, що «Трамп навмисно робив заяви, які заохочували до неминучих беззаконних дій в Капітолії».

Конгресмени Девід Сісілін, Джеймі Раскін та Тед Л'ю планують вже у понеділок, 10 січня, представити ці статті у Палаті Представників. Саме голосування вже може відбутися наступної середи.

Зазначається, що наразі спікер Палати Представників Ненсі Пелосі ще не оголосила, чи відбудеться голосування щодо імпічменту Трампа.

Раніше, 6 січня, Конгрес США повинен був затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень біля Конгресу загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа у четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

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Минулого року Верхня палата американського Конгресу більшістю голосів визнала президента США Дональда Трампа невинуватим за двома статтями обвинувачень, офіційно висунутими за результатами розслідування Палати представників. Трампа звинувачували за двома статтями про імпічмент, а саме у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.