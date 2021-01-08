Трамп заявив, що не піде на інавгурацію Байдена

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що не буде присутній на інавгурації новообраного президента Джо Байдена 20 січня у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттер.

«Для всіх, хто питав: Я не піду на інавгурацію (Байдена – ред.) 20 січня», - написав Трамп.

За словами журналістки NPR Тамари Кіт, речник віцепрезидента США Майка Пенса заявив, що сам Пенс поки що не прийняв рішення щодо своєї присутності разом із дружиною на інавгурації Байдена.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень біля Конгресу загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа у четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.