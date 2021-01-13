Трамп - про свою ймовірну відставку: Будьте обережні з бажаннями

Дональд Трамп заявив, що не бачить для себе ризику в застосуванні 25-ї поправки до конституції США, яка передбачає передачу повноважень глави держави віцепрезидентові.

Про це Трамп заявив на будівництві нової ділянки стіни на кордоні з Мексикою у штаті Техас, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Для мене 25-та поправка не становить жодного ризику, але це повернеться Джо Байдену й адміністрації Байдена – як кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями», - заявив чинний президент США.

Він укотре назвав намагання демократів ініціювати імпічмент «полюванням на відьом», що «спричинить величезний гнів, розкол і біль».

Згадана 25-та поправка до конституції США визначає, що в разі відставки або смерті глави Білого дому його повноваження покладаються на віцепрезидента.

Як повідомляв Укрінформ, демократична більшість у Палаті представників вимагає, аби віцепрезидент Пенс негайно застосував 25-ту поправку до конституції, інакше депутати голосуватимуть за імпічмент Трампа.

Демократи звинувачують главу Білого дому в підбурюванні до заколоту в контексті подій 6 січня, коли натовп його прихильників вдерся до Конгресу, який мав затвердити результати виборів президента США.

Фото: The White House