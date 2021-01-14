Пелосі підписала статтю про імпічмент Трампа

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі поставила підпис під статтею про імпічмент президента Трампа після того, як законодавці ухвалили цей документ більшістю голосів.

Церемонія підписання відбулася в середу у присутності членів Конгресу та журналістів, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні шляхом двопартійного голосування Палата представників продемонструвала, що ніхто не стоїть поза законом, навіть президент США. І що Дональд Трамп є явною і реальною загрозою для нашої країни, та ми вкотре виконали свою присягу захищати й боронити конституцію», - заявила Пелосі.

Утім, вона зауважила, що такий розвиток подій є трагічним для Сполучених Штатів.

«Із сумом та розбитим серцем - з огляду на те, що означає для нашої країни, коли президент підбурює до заколоту, - я підписую статтю про імпічмент», - зазначила глава Палати представників.

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Тепер справа має бути передана до Сенату, верхньої палати Конгресу США.

Тим часом лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що процес імпічменту не може бути завершений до інавгурації Байдена, призначеної на 20 січня. У зверненні до законодавців після голосування в Палаті представників він пояснив, що сенатори можуть зібратися не раніше 19 січня.

«Сенат проводив три судові процеси з імпічменту президента. Вони тривали 83 дні, 37 днів і 21 день. Навіть якби процес у Сенаті розпочався цього тижня й одразу дістав розвиток, остаточний вердикт не був би ухвалений перш ніж президент Трамп залишить посаду»,- підкреслив Макконнелл.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Палата представників затвердила рішення про оголошення імпічменту Дональду Трампу з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Ініціативу підтримали, в тому числі десятеро членів Республіканської партії. Для затвердження цих обвинувачень у Сенаті необхідні щонайменше дві третини голосів.

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