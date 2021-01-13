Пелосі назвала «терористами» прихильників Трампа, які атакували Конгрес

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вважає напад прихильників Дональда Трампа на Конгрес США актом внутрішнього тероризму.

Про це вона заявила в середу, відкриваючи дебати щодо резолюції з імпічменту Дональду Трампу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ці бунтівники не були патріотами… Вони були внутрішніми терористами… Їх сюди відправив президент із закликом «битися щосили». Слова мають значення, правда має значення, відповідальність має значення», - сказала Пелосі.

Вона наголосила, що президент розглядав нападників «як засіб для досягнення жахливої мети, його особистого утримання при владі». У цьому зв’язку вона звинуватила Трампа в намірі підірвати волю народу шляхом кривавих сутичок у Конгресі.

«Президент має бути засуджений Сенатом (після голосування в Палаті представників – ред.). Це конституційний засіб, який забезпечить захист нашої республіки від цієї людини, яка так рішуче налаштована зруйнувати те, що нам дороге і що тримає нас разом», - заявила Пелосі.

Представниця Демократичної партії наголосила, що президент Сполучених Штатів відкрито підбурював своїх прихильників до заколоту. «Він мусить піти, він є явною і реальною небезпекою для держави, яку ми всі любимо», - зазначила спікера Палати представників.

Перед початком дебатів у Конгресі Пелосі вийшла до підрозділів національної гвардії, які охороняють будівлю Капітолію, щоб подякувати їм. Фото зі спікеркою Палати представників розмістив у Твітері заступник керівника її офісу Дрю Гамміл.

The Speaker of the House thanks the men and women of the National Guard for protecting the U.S. Capitol. pic.twitter.com/QwZlpeAWPp — Drew Hammill (@Drew_Hammill) January 13, 2021

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників 13 грудня має проголосувати щодо імпічменту президента Трампа зі звинуваченням у «підбурюванні до заколоту». Після цього нижня палата має передати своє рішення до Сенату, який повинен винести власний вердикт щодо провини президента США.

Фото: ZACH GIBSON/MCT