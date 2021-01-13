Імпічмент Трампа: Палата представників США розпочала дебати щодо резолюції

Нижня палата Конгресу США провела голосування щодо процедури слухань з імпічменту президента Трампа, після чого розпочала дебати щодо змісту резолюції, яка формулює звинувачення на адресу чинного президента.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в США.

Законодавці шляхом голосування затвердили подальшу процедуру слухань, а також зміст резолюції з імпічменту, після чого передбачені двохгодинні дебати. Першою перед законодавцями виступила спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Остаточне голосування очікується близько 15-16-ї години за Вашингтоном (22-23-ї за Києвом).

За попередніми оцінками, Палата представників має всі шанси затвердити звинувачення за єдиною статтею імпічменту проти Трампа, для чого потрібна проста більшість. На підтримку цієї ініціативи вже висловилися всі представники демократичної більшості, а також щонайменше п’ятеро республіканців. Імпічмент чинного президента підтримала, в тому числі, голова Республіканської конференції Ліз Чейні, яка вважається третьою особою за своїм рангом серед республіканців у Палаті представників.

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Як повідомляв Укрінформ, засідання в Конгресі США у середу відбувається в умовах посиленої охорони на тлі повідомлень ФБР про можливі провокації. Будівля Капітолію обнесена бетонними блоками та металевими парканами, встановленими після штурму Конгресу прихильниками Трампа 6 січня. Крім того, для охорони головного законодавчого органу країни залучені додаткові підрозділи Національної гвардії США.