Рейтинг Трампа впав до мінімуму

Рейтинг президента США Дональда Трампа під кінець його правління впав до 34%, що є мінімальним показником за його каденцію.

Про це свідчать результати опитування Politico і Morning Consult, повідомляє Укрінформ.

Згідно з результатами опитування, 63% респондентів не схвалюють дії Трампа.

Як зазначається, майже чотири роки рейтинг Трампа був стабільним та перебував на рівні близько 40%. Падіння ж рейтингу дослідники пояснюють його відмовою визнати результати виборів президента США, а також штурмом Капітолія.

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Водночас серед виборців, що підтримують Республіканську партію, рейтинг Трампа досі високий - 75%. А от серед незалежних виборців він упав до 29% (у грудні був 38%).

Опитування проводилося з 8 по 11 січня. У ньому взяли участь 1 996 зареєстрованих виборців.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок штурму будівлі Конгресу США прихильниками Трампа 6 січня загинули п’ятеро осіб, майже півтора десятка правоохоронців дістали поранення.

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Демократи в Конгресі, а також низка республіканців поклали провину за підбурювання натовпу на президента США Дональда Трампа, який зранку 6 січня вкотре заявив про «вкрадені» вибори та закликав людей «не здаватися» і йти до Конгресу.