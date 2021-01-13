YouTube на тиждень заблокував канал Трампа

Компанія Youtube як мінімум на сім днів «заморозила» можливість завантажувати нові відеоролики і вести трансляції з офіційного облікового запису президента США Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це адміністрація відеохостингу написала у Твіттері.

У своїй заяві компанія назвала такий крок відповіддю на «побоювання з приводу потенціалу виникнення насильства, що триває».

Також у зв'язку з ризиками провокації насильства Youtube на невизначений термін відключив можливість користувачам відеохостингу залишати свої коментарі на каналі чинного президента.

Раніше Укрінформ повідомляв, що соціальна мережа Тwitter назавжди заблокувала офіційний акаунт Дональда Трампа. Уточнюється, що таке рішення прийнято «у зв'язку з ризиком подальшого підбурювання до насильства».

6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в Капітолій.

Під час зіткнень загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 осіб.