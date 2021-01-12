Deutsche Bank припиняє співпрацю з Трампом - ЗМІ

Deutsche Bank, який видав компаніям президента США Дональда Трампа мільйони доларів позик, припиняє співробітництвом із главою Білого дому після штурму Капітолія його прихильниками минулого тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами співрозмовника, обізнаного з ситуацією, банк більше не вестиме справ з Трампом у майбутньому.

Речник банку відмовився коментувати новину, а в Trump Organization також ще не відповіли на запит журналістів.

Зазначається, що Deutsche Bank у минулому позичив Trump Organization, якою нині керують двоє синів Трампа, близько 340 мільйонів доларів США.

Читайте також: Банкіри Трампа звільнилися з Deutsche Bank на тлі розслідування у США

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень біля Конгресу загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолія від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.