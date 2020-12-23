Банкіри Трампа звільнилися з Deutsche Bank на тлі розслідування у США

Банкіри Deutsche Bank, які відповідали за видачу позик на суму у понад 300 мільйонів доларів тоді ще бізнесмену Дональду Трампу та його зятю Джареду Кушнеру, звільнилися на тлі розслідування американських правоохоронців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Роземарі Врабліч та Домінік Скалзі подали заяви про відставку з Deutsche Bank, які банк задовольнив. Рішення набере чинності наприкінці року», - заявив речник банку Данієль Гантер.

Врабліч і Скалзі працюють понад 10 років у Deutsche Bank. Саме Врабліч була контактною особою у банку для організації Trump Organization Дональда Трампа та його зятя Джареда Кушнера.

Загалом Deutsche Bank видав Trump Organization позик на суму понад 300 мільйонів доларів.

Зазначається, що наразі Trump Organization перебуває під слідством прокурорів Мангеттена та Нью-Йорка.

Згідно з текстом суддівських ухвал, прокурори досліджують, чи не вводила Trump Organization в оману Deutsche Bank через збільшення вартості деяких своїх активів для отримання грошей.

Більш того, впродовж кількох останніх тижнів два працівники Deutsche Bank, які не працювали з рахунками Трампа, вже були допитані у цій справі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня 2019 року американська газета The New York Times опублікували матеріал про те, що спеціалісти департаменту боротьби з відмиванням коштів Deutsche Bank рекомендували повідомити Мінфіну США про підозрілі транзакції компаній, які контролюються президентом США Дональдом Трампом і його зятем Джаредом Кушнером.