Автор скандального “досьє” на Трампа дружив з його донькою — ЗМІ
Про це повідомляє Independent.
«Іванка Трамп була близькою подругою колишнього британського шпигуна, який був автором серії повідомлень, у яких стверджується про зв'язки між Росією та кампанією Дональда Трампа за 2016 рік», - йдеться у публікації.
Раніше дружба між донькою Трампа і колишнім офіцером розвідки Британії Крістофером Стілом згадувалась у новому звіті, опублікованому в понеділок генеральним інспектором Міністерства юстиції Майклом Горовіцем. Він заявив, що Стіл "дружив" з членом сім'ї Трампа, назвавши їх стосунки "особистими".
Як зазначається, Іванка і Стіл познайомилися в 2007 році, за два роки до того, як вона вийшла заміж за Джареда Кушнера. Вони листувалися електронною поштою протягом багатьох років, однак їх дружба завершилася у 2015 році.
Речник Білого дому відмовився від коментарів з даного приводу.
Сам президент США стверджує, що Стіл працював на замовлення екскандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.
Внутрішня інспекція Міністерства юстиції США повідомила, що не виявила свідчень про політичну упередженість у тому, що Федеральне бюро розслідувань почало розслідування щодо президентської кампанії Дональда Трампа 2016 року.
У звіті генерального інспектора Мін’юсту зазначається, що в розслідуванні були серйозні недоліки. Але у звіті на 476 сторінок, який уклав генінспектор Майкл Горовіц, відкидається критика, яку поширює Трамп і його прихильники, і міститься висновок, що ФБР мало виправдані підстави починати розслідування, а використання конфіденційних інформаторів не порушувало правил агентства.
Як відомо, ФБР почало своє розслідування ще 2016 року з метою встановити, чи не було змови між кампанією Трампа і російськими посадовцями напередодні тогорічних президентських виборів у США. Врешті це розслідування перейшло під керівництво спеціального прокурора Роберта Мюллера, який не знайшов твердих доказів такої змови.
Фото: ndtv.com