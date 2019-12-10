Автор скандального “досьє” на Трампа дружив з його донькою — ЗМІ

Колишній британський шпигун, автор скандального «досьє» на президента США Дональда Трампа Крістофер Стіл був другом Іванки Трамп.

Про це повідомляє Independent.

«Іванка Трамп була близькою подругою колишнього британського шпигуна, який був автором серії повідомлень, у яких стверджується про зв'язки між Росією та кампанією Дональда Трампа за 2016 рік», - йдеться у публікації.

Раніше дружба між донькою Трампа і колишнім офіцером розвідки Британії Крістофером Стілом згадувалась у новому звіті, опублікованому в понеділок генеральним інспектором Міністерства юстиції Майклом Горовіцем. Він заявив, що Стіл "дружив" з членом сім'ї Трампа, назвавши їх стосунки "особистими".

Як зазначається, Іванка і Стіл познайомилися в 2007 році, за два роки до того, як вона вийшла заміж за Джареда Кушнера. Вони листувалися електронною поштою протягом багатьох років, однак їх дружба завершилася у 2015 році.

Речник Білого дому відмовився від коментарів з даного приводу.

Сам президент США стверджує, що Стіл працював на замовлення екскандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Внутрішня інспекція Міністерства юстиції США повідомила, що не виявила свідчень про політичну упередженість у тому, що Федеральне бюро розслідувань почало розслідування щодо президентської кампанії Дональда Трампа 2016 року.

У звіті генерального інспектора Мін’юсту зазначається, що в розслідуванні були серйозні недоліки. Але у звіті на 476 сторінок, який уклав генінспектор Майкл Горовіц, відкидається критика, яку поширює Трамп і його прихильники, і міститься висновок, що ФБР мало виправдані підстави починати розслідування, а використання конфіденційних інформаторів не порушувало правил агентства.

Як відомо, ФБР почало своє розслідування ще 2016 року з метою встановити, чи не було змови між кампанією Трампа і російськими посадовцями напередодні тогорічних президентських виборів у США. Врешті це розслідування перейшло під керівництво спеціального прокурора Роберта Мюллера, який не знайшов твердих доказів такої змови.

Фото: ndtv.com