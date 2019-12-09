У КНДР назвали Трампа “нетерплячим старим, який з'їхав з глузду”

Віцеголова правлячої Трудової партії Кореї і колишній переговорник з ядерних питань Кім Йон Чол назвав президента США Дональда Трампа “нетерплячим старим, який з'їхав з глузду”.

Про це повідомляє АР.

“Північна Корея в понеділок знову образила президента США Дональда Трампа, назвавши його “нетерплячим старим, що з'їхав з глузду”, - йдеться у повідомленні.

Такою була реакція на твіт Трампа, який пригрозив Пхеньяну втратою всього, що було досягнуто в межах мирних ініціатив між двома країнами, а також “особливих стосунків” лідера Північної Кореї з главою Білого дому, якщо КНДР відмовиться від денуклеаризації.

За словами Кім Чон Чола, КНДР не піддасться тиску з боку США, оскільки їй нема чого втрачати, а адміністрація Трампа намагається виграти час до кінця року, встановлений Кім Чен Ином для Вашингтона, щоб “врятувати” ядерні переговори.

Водночас колишній глава МЗС Північної Кореї Рі Су Йон заявив, що коментарі глави Білого дому є “підтвердженням того, що він відчуває страх” щодо того, що може зробити Північна Корея, коли закінчиться “термін Кіма”. Північнокорейський дипломат попередив Трампа, щоб той подумав кілька разів, чи хоче він уникнути “більших катастрофічних наслідків”.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня Трамп написав у соцмережах, що Кім Чен Ин, який підписав зі США угоду про денуклеаризацію, може “втратити все”, якщо піде на ворожі дії. Водночас Трамп висловив переконання, що Кім не захоче втрачати “особливих стосунків з президентом США”.

У зв'язку з випробуванням на ракетному полігоні Сохе, у Північній Кореї заговорили про чергову зміну стратегічного статусу країни. Раніше постійний представник КНДР при ООН заявив, що Північна Корея зняла проблему ядерного роззброєння з порядку денного переговорів зі США.

Фото: The White House