КНДР втратить усе, якщо відмовиться від денуклеаризації – Трамп

Президент США Дональд Трамп пригрозив Пхеньяну "втратою всього" досягнутого в межах мирних ініціатив між двома країнами, а також "особливих стосунків" лідера Північної Кореї з главою Білого дому, якщо КНДР відмовиться від денуклеаризації.

Про це Трамп написав у неділю в кількох повідомленнях на офіційній твітер-сторінці.

"Кім Чен Ин достатньо розумний, він може занадто багато чого втратити – насправді все, якщо піде на ворожі дії. Він підписав потужну Угоду про денуклеаризацію разом зі мною в Сінгапурі", - написав Трамп.

Водночас Трамп висловив переконання, що Кім не захоче втрачати "особливих стосунків з президентом США" або втручатися в американські вибори в листопаді наступного року.

"Північна Корея під керівництвом Кім Чен Ина має величезний економічний потенціал, але вони повинні провести денуклеаризацію, як обіцяли. НАТО, Китай, Росія, Японія й увесь світ – єдині в цьому питанні!"- зауважив глава Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з випробуванням на ракетному полігоні Сохе, у Північній Кореї заговорили про "чергову зміну стратегічного статусу" країни. Раніше постійний представник КНДР при ООН заявив, що Північна Корея зняла проблему ядерного роззброєння з порядку денного переговорів зі США.