Тема денуклеаризації вже не обговорюється - постпред Північної Кореї в ООН

Північна Корея зняла проблему ядерного роззброєння з порядку денного переговорів зі США, звинувативши Вашингтон у "ворожій політиці".

Про це повідомляє DW.

"Проблему ядерного роззброєння знято з порядку денного переговорів Пхеньяна зі США. Про це в суботу, 7 грудня, повідомив постійний представник КНДР при ООН Кім Сон. Дипломат звинуватив європейських політиків у "параної", а Вашингтон - у "ворожій політиці", додавши, що Північній Кореї зараз не потрібні тривалі переговори з США, а тема денуклеаризації вже не обговорюється", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, при цьому Кім Сон висловив думку, що необхідний Вашингтону стійкий і змістовний діалог - лише виверт, аби виграти час і адаптувати порядок денний до внутрішньополітичної ситуації в США.

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Раніше у зв'язку з випробуваннями балістичних ракет КНДР Президент США Дональд Трамп не виключив можливості застосування проти Північної Кореї військової сили в разі потреби для забезпечення денуклеаризації.

Своєю чергою в Пхеньяні застерегли, що використання збройних сил не є винятковим привілеєм США.