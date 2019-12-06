Супутникові знімки показали активність на ракетному полігоні КНДР

Супутникові знімки показують, що Північна Корея готова відновити випробування ракетних двигунів на полігоні "Сохе".

Про це повідомляє CNN.

Як повідомив телеканалу директор програми нерозповсюдження озброєнь в Східній Азії Інституту міжнародних досліджень Мыддлберы Джеффрі Льюїс, супутникові знімки Planet Labs демонструють наявність великого контейнера в районі майданчика для випробувань ракетних двигунів.

За його словами, до четверга даний об'єкт не був помічений на полігоні.

Присутність на знімках невідомого контейнера говорить про те, що Пхеньян переходить до відновлення випробувань двигунів в Сохе, сказав Льюїс.

Ракетний полігон "Сохе" був частково демонтований у минулому році в рамках кроків Пхеньяну з денуклеаризації.