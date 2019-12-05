Радбез ООН про ракетні запуски КНДР: Ми засуджуємо ці провокаційні дії

Європейські члени Радбезу ООН виступили із засудженням недавніх ракетних пусків Північної Кореї та вказали на необхідність чіткої імплементації чинного проти КНДР режиму санкцій.

Про це передає "Новое время".

"Ми засуджуємо ці провокаційні дії. Вони підривають регіональну безпеку і стабільність, а також мир і безпеку на планеті", — йдеться в заяві постпредів Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії в ООН.

Вони вказали на надзвичайну важливість виконання резолюцій РБ ООН, що забороняють випробування в КНДР балістичних ракет, і збереження санкцій.

Європейські країни закликали «Міжнародну спільноту виконувати свої зобов’язання і втілювати в життя ці санкції».

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Нагадаємо: 28 листопада Південна Корея повідомила, що КНДР здійснила запуск двох ракет ближнього радіусу дії. Цей запуск став 13-м випробуванням з початку 2019 року.