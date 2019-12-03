КНДР попередила Штати про "різдвяний подарунок"

Пхеньян намагається схилити Вашингтон до поступок у санкційній політиці, очікуючи від США нової пропозиції у рамках переговорів про денуклеаризацію до кінця року.

Про це інформує Independent.

"Північна Корея висловила завуальовану погрозу США через наближення крайнього терміну переговорів про денуклеаризацію, заявивши, що Вашингтон повинен вирішити, який "різдвяний подарунок" він хоче отримати від Пхеньяна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином адміністрація Кім Чен Ина намагається посилити тиск на США, щоб забезпечити послаблення економічних санкцій проти КНДР, натякаючи, що без цього не буде продовжувати програму денуклеаризації.

Американські переговорники раніше відмовились приймати ультимативну вимогу Північної Кореї щодо кінцевої дати переговорів — до 31 грудня, назвавши це штучним та довільно встановленим терміном.

Водночас упродовж останніх місяців Північна Корея здійснила низку запусків балістичних ракет малої дальності. Хоча ці ракети не становлять прямої загрози для США, експерти вважають, що ця зброя може підвищити здатність Пхеньяна завдавати ударів по Японії та Південній Кореї.

Останні переговори між двома сторонами відбулися у Швеції в жовтні, але вони не принесли успіху.

Як повідомлялося, у квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення випробувань ядерної зброї та міжконтинентальних ракет. На першій зустрічі президента США та північнокорейського лідера 12 червня 2018 року у Сінгапурі був підписаний спільний документ, що зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації, але не містить конкретних кроків з досягнення цієї мети. Відтоді ядерні переговори між країнами зайшли у глухий кут.

У жовтні Пхеньян призначив Вашингтона крайній термін до кінця року, щоб вийти з новою пропозицією у рамках переговорів про денуклеаризацію.