КНДР відновила випробування реактивних установок залпового вогню — ЗМІ

КНДР відновила випробування реактивних установок залпового вогню — ЗМІ

Укрінформ
Північна Корея за останні кілька місяців побудувала кілька десятків бетонних майданчиків, з яких можна запускати ракети різних типів, включаючи міжконтинентальні.

Про це повідомляє японська газета Asahi.

Починаючи з літа в Північній Кореї американськими та корейськими джерелами було встановлено, що в декількох десятках населених пунктів по всій країні були додані бетонні бази для стрільби ракетами з мобільних пускових установок.

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"Північнокорейські військові використовують мобільні установки, які можуть вийти з ладу, якщо проводити пуски з непідготовлених майданчиків. Також велика ймовірність зміни траєкторії польоту ракети. Останнім часом КНДР відновила випробування реактивних установок залпового вогню великої потужності. З травня було зафіксовано 13 пусків", - наголошується в повідомленні.

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Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин натякнув на підготовку до війни. Під час навчань він нагадав про "важливість готовності Північної Кореї до бойових дій".

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