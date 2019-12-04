Пхеньян відповів на погрозу Трампа застосувати військову силу

У КНДР у відповідь на погрози президента Дональда Трампа застосувати військову силу в разі необхідності для забезпечення денуклеаризації Північної Кореї застерегли, що використання збройних сил не є привілеєм лише США.

Про це інформує Stripes.

"Північна Корея у середу висміяла погрозу президента Дональда Трампа застосувати військову силу в разі необхідності для забезпечення денуклеаризації КНДР, попереджаючи, що використання збройних сил не є привілеєм лише США", - йдеться у повідомленні.

Трамп у вівторок закликав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина виконати обіцянку позбавити свою країну ядерної зброї.

"Тепер у нас є найпотужніша армія, яку ми коли-небудь мали, і ми, безумовно, наймогутніша країна світу, сподіваємось, нам не доведеться цю потужність використовувати, але якщо ми будемо змушені, ми використаємо її", - сказав Трамп журналістам на саміті НАТО у Лондоні.

Ці зауваження викликали різку відповідь керівника генерального штабу збройних сил Північної Кореї Пака Чон Чона, який заявив, що він т Кім Чен Ин "не задоволені", чути ці коментарі Трампа.

Північна Корея та Сполучені Штати "досі технічно перебувають у стані війні, і період перемир'я може перетворитись на повноцінний збройний конфлікт у будь-який момент через будь-яку випадкову необережність", - сказав він.

Як повідомлялося, у квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення випробувань ядерної зброї та міжконтинентальних ракет. На першій зустрічі президента США та північнокорейського лідера 12 червня 2018 року у Сінгапурі був підписаний спільний документ, що зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації, але не містить конкретних кроків з досягнення цієї мети. Відтоді ядерні переговори між країнами зайшли у глухий кут.

У жовтні Пхеньян призначив Вашингтона крайній термін до кінця року, щоб вийти з новою пропозицією у рамках переговорів про денуклеаризацію.