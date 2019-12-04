Трамп порушив конституцію і має бути притягнутий до відповідальності – правознавець

Ризик спроб фальсифікації виборчого процесу з боку недобросовісних чиновників був однією з ключових причин порушення питання про імпічмент президента США Дональда Трампа.

На цьому наголосила професор права зі Стенфордської правничої школи Памела Карлан, яка виступила як свідок на слуханнях щодо імпічменту президента в юридичному комітеті Палати представників, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Однією з ключових причин порушення питання про імпічмент є ризик того, що недобросовісні чиновники можуть спробувати сфальсифікувати виборчий процес", - заявила вона.

За словами Карлан, сама думка про те, що президент може звернутися по допомогу до іноземної держави, щоби перемогти на виборах, жахає, оскільки "це підриває основи демократії".

Однак, зауважила професор, судячи з доказів, саме це і зробив Трамп.

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Карлан наголосила, що зловживанням владою з боку Трампа були його вимоги, адресовані президентові України.

Найтяжчим порушенням конституції професор назвала "рішення президента пожертвувати національними інтересами задля особистих цілей".

Трамп, за її словами, двічі грубо порушив свою присягу, адже він зобов’язався сумлінно виконувати закони та захищати конституцію.

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"Якщо ми хочемо зберігати віру в нашу конституцію та нашу республіку, президент Трамп має бути притягнутий до відповідальності", - заявила професор права.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.