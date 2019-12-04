Професор права з Гарварду вбачає у вчинках Трампа тяжкі злочини

Професор права Гарвардського університету Ной Фельдман вважає вчинки президента Дональда Трампа, що розглядаються у справі імпічменту, «тяжкими злочинами».

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це Фельдман заявив під час слухань щодо імпічменту президента в юридичному комітеті Палати представників, що розпочалися 4 грудня.

«Поведінка президента Трампа, як це описано в показаннях та доказах, очевидно, являє собою тяжкі злочини та вчинки відповідно до конституції, - сказав він, даючи свідчення як фахівець з конституційного права. - Зокрема, свідчень щодо телефонної розмови 25 липня 2019 року двох президентів - Трампа та Зеленського більш ніж достатньо, аби переконатися в тому, що президент Трамп зловживав своїм службовим становищем».

За словами професора, очевидно, що, закликаючи Президента України розслідувати діяльність його політичних конкурентів, Трамп намагався «отримати особисту політичну вигоду, в тому числі стосовно виборів 2020 року».

Правознавець також заявив, що слова «зловживання службовим становищем» не є якимись «містичними чи магічними». «Вони дуже чіткі, - сказав він. – Зловживання посадою виникає тоді, коли президент використовує силу своєї влади не для того, щоб служити інтересам американського суспільства, а його особистим, партійним, виборчим інтересам».

До тяжких злочинів Фельдман відносить вимагання від лідера іноземної держави розслідувати діяльність політичних опонентів, стримування критично необхідної допомоги Україні, висування умов до президента України щодо зустрічі з ним у Білому домі.

Він також зазначив, що ці вчинки викликають побоювання, що «президент США вживатиме будь-яких заходів, щоб забезпечити собі переобрання на другий термін. І це причина того, що учасники процесу передбачили можливість імпічменту».

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Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.