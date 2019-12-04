Юридичний комітет у Конгресі США почав слухання щодо імпічменту Трампа

4 грудня юридичний комітет Палати представників США розпочав слухання щодо конституційних підстав для імпічменту президента.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми бачили в реальному часі, як президент Трамп попросив Росію зламати (сервер) політичних опонентів, - сказав голова комітету Джерролд Надлер, відкриваючи слухання. - Наступного дня російська військова розвідка зробила спробу зламати (сервер) цього політичного опонента (Гілларі Клінтон)".

Коли міністерство юстиції, за словами Надлера, намагалося розкрити, наскільки іноземний уряд порушив наші закони, президент Трамп вжив надзвичайних та безпрецедентних заходів для перешкоджання розслідуванню, включаючи ігнорування повісток, наказ створити неправдиві записи, публічні нападки на свідків та залякування їх.

Трамп також "прямо та відверто закликав іноземне втручання у наші вибори", сказав голова юридичного комітету. Для цього "послав своїх агентів, аби дати зрозуміти, що це те, чого він хотів і вимагав".

Сьогодні юридичний комітет має заслухати свідків-правознавців: професорів права: з Гарвардського університету - Ноя Фельдмана, зі Стенфордської правничої школи - Памелу Карлан, з Університету Північної Кароліни - Майкла Герхардта, Джонатана Турлі з Університету Джорджа Вашингтона.

Як повідомляв Укрінформ, юридичний комітет має ухвалити, чи рекомендувати Палаті представників розгляд відповідних статей обвинувачення для оголошення імпічменту.

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.