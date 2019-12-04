У Білому домі назвали "маячнею" звіт щодо імпічменту Трампа

В оприлюдненому звіті, підготованому трьома комітетами Палати представників Конгресу США, які розслідували можливість імпічменту президента Дональда Трампа, наводяться «численні незаперечні докази» його посадового зловживання.

У Білому домі звіт назвали «маячнею», повідомляє Голос Америки.

"Слідство щодо імпічменту встановило численні та незаперечні докази того, що президент Трамп зловживав повноваженнями своєї посади, щоб добитися втручання із-за кордону заради особистої, політичної вигоди. Закон стосується кожного", - заявив Адам Шифф, конгресмен-демократ, який очолює розслідування щодо імпічменту.

У документі стверджується, що Трамп вчинив зловживання президентськими повноваженнями, а також перешкоджав розслідуванню його дій у Конгресі. Обидва звинувачення можуть бути підставою для імпічменту президента.

"Дональд Трамп, 45-й президент США, діючи особисто або через своїх підлеглих в уряді і поза ним, виступив посередником для втручання іноземної держави, України, у вибори президента США в 2020 році", – ідеться в документі.

Звіт також відзначає, що віце-президент США Майк Пенс "знав, або брав активну участь у діях, які є основою для імпічменту".

"Президент діяв таким чином, щоб домогтися переобрання, ускладнити перспективи для свого опонента на виборах, і вплинути на вибори на свою користь. Діючи так, він поставив свої особисті інтереси вище за національні інтереси", – вважають автори звіту.

Речниця Білого дому Стефані Грішем, коментуючи звіт представлений демократами, назвала його продуктом "однобокого облудного процесу", і заявила, що демократи "взагалі не спромоглися надати жодних доказів порушень з боку президента Трампа".

"Доповідь головуючого Шиффа нагадує маячню блогера з підвалу, який намагається довести щось за умов повної відсутності доказів", - відзначила речниця Білого дому.

Укладачі документа вважають доведеним, що Трамп тиснув на владу України, домагаючись від неї дій, які могли б зашкодити його опоненту демократу Джо Байдену. Вказується, зокрема, що важелем тиску на Київ було заморожування американської військової допомоги Україні. На слуханнях у Конгресі ряд свідків показав, що Трамп домагався від української влади розслідування діяльності сина Байдена в Україні.

Звіт не містить конкретних рекомендацій про формулювання статей імпічменту і навіть прямо не говорить, що Трамп має бути підданий імпічменту.

Коментуючи звіт союзник президента Трампа конгресмен-республіканець Джим Джордан заявив у Twitter:

"Неважливо, що пишуть демократи. 4 факти лишаються незмінними: Розшифровка розмови не вказує на будь-який зв'язок (між проведенням в Україні розслідувань, яких хотів Трампа та допомогою Україні - ред.); президент Трампа та президент Зеленський заявили, що тиску не було; Україна не знала про затримання допомоги під час розмови (липневе спілкування між Трампом та Зеленським - ред.); Україна не вдалась до будь-яких дій, для розмороження допомоги".

Звіт буде переданий до юридичного комітету Палати представників, який проведе власні слухання, за підсумками яких, як очікується, складе статті імпічменту, які будуть винесені на голосування палати.

Більшість у Палаті представників мають демократи. Республіканці і сам Трамп раніше заявляли, що не згодні з обвинуваченнями.

Якщо Палата представникі ухвалить рішення про імпічмент, рішення про відсторонення президента від посади має ухвалити Сенат, де більшість мають республіканці.