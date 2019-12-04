Імпічмент Трампа: демократи затвердили звіт про розслідування

Комітет з питань розвідки Палати представників США, який контролюється демократами, затвердив голосуванням у вівторок звіт за результатами розслідування з імпічменту.

Тепер документ буде переданий у юридичний комітет Палати представників, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Голосування пройшло за партійним поділом: демократи підтримали звіт, представники Республіканської партії висловилися проти. Причому всі правки, запропоновані останніми, були відхилені й не потрапили до остаточного змісту доповіді.

Далі за процедурою юридичний комітет нижньої палати Конгресу вивчатиме звіт, на підставі якого будуть сформульовані офіційні обвинувачення щодо імпічменту президента. Перші слухання пройдуть уже в середу.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок демократи в Палаті представників оприлюднили проєкт звіту за результатами розслідування з імпічменту Трампа.

У документі, зокрема, наголошувалося, що господар Білого дому використовував повноваження у незаконний спосіб для отримання вигоди у президентських перегонах. Крім того, вказувалося на те, що зібрані докази спростовують теорію змови, відповідно до якої у попередні вибори президента США втручалась Україна, а не Росія.