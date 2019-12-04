Імпічмент Трампа: демократи затвердили звіт про розслідування
Тепер документ буде переданий у юридичний комітет Палати представників, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Голосування пройшло за партійним поділом: демократи підтримали звіт, представники Республіканської партії висловилися проти. Причому всі правки, запропоновані останніми, були відхилені й не потрапили до остаточного змісту доповіді.
Далі за процедурою юридичний комітет нижньої палати Конгресу вивчатиме звіт, на підставі якого будуть сформульовані офіційні обвинувачення щодо імпічменту президента. Перші слухання пройдуть уже в середу.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок демократи в Палаті представників оприлюднили проєкт звіту за результатами розслідування з імпічменту Трампа.
У документі, зокрема, наголошувалося, що господар Білого дому використовував повноваження у незаконний спосіб для отримання вигоди у президентських перегонах. Крім того, вказувалося на те, що зібрані докази спростовують теорію змови, відповідно до якої у попередні вибори президента США втручалась Україна, а не Росія.