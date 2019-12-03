Трамп використовував владу для тиску на Україну: проєкт звіту щодо імпічменту

Комітет з питань розвідки Палати представників оприлюднив проєкт Звіту за результатами розслідування з імпічменту Трампа, пов'язаного з Україною, перед тим, як провести голосування у вівторок по цьому документу.

Про це йдеться на офіційному сайті Комітету.

"Комітет сьогодні проведе голосування, щоби затвердити звіт, після чого голова Комітету передасть його та всі супровідні матеріали до Юридичного комітету Палати представників відповідно до Резолюції 660", - зазначається в офіційному повідомленні.

У заяві членів Конгресу, залучених до розслідування також наголошується, що президент США використовував повноваження у незаконний спосіб для отримання вигоди в президентських перегонах.

"Докази є чіткими, що президент Трамп використовував владу свого кабінету для тиску на Україну, щоби ініціювати розслідування проти свого політичного суперника, колишнього віцепрезидента Джо Байдена", - зазначається в заяві.

Крім того, наголошується, що зібрані докази розвінчують теорію змови про те, що нібито Україна, а не Росія втручалася у вибори 2016 року.

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"Також очевидними є докази, що президент Трамп обумовив офіційні дії від публічного оголошення (українською стороною – ред.) цього розслідування: очікуваного візиту до Білого дому, а також критично важливої військової допомоги США, необхідної Україні для боротьби з російським ворогом", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, Палата представників США наприкінці вересня ініціювала розслідування з імпічменту проти президента Сполучених Штатів.

Фото: The White House