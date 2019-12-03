Керівництво Держдепу підтвердило - Україна не втручалася у вибори в США

Заступник держсекретаря США Девід Гейл підтвердив, що не існує доказів втручання України у вибори президента США, про що нещодавно заявляв сам Дональд Трамп та його прихильники.

Про це високопоставлений представник Держдепу заявив під час слухань у вівторок в Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Чи є втручання Кремля у наші вибори 2016 року брехнею?" - запитав сенатор-демократ Роберт Менендез у Гейла.

Заступник держсекретаря США однозначно відповів: "Ні".

"Чи відомі вам хоч якісь докази, що Україна втручалася у вибори 2016 року в США?" - продовжив законодавець.

"Ні, не відомі", - сказав Гейл.

Далі Менендез нагадав про виступ колишньої радниці президента Трампа з питань Росії та Європи Фіони Гілл, яка назвала висловлювання про нібито вплив України на вибори в США "вигадкою, розробленою й поширеною самими спецслужбами РФ". Він запитав Гейла, чи є моменти в заяві Гілл, з якими він не погоджується.

"Не маю (заперечень – ред.)", - зауважив заступник державного секретаря США.

Гейл також погодився, що ця риторика є одним із наративів агресивної російської пропаганди.

Слухання в Сенаті США, на яких виступив у вівторок Девід Гейл, стосувалися перегляду подальшої політики США відносно Росії. Вони проходять в період, коли в Палаті представників відбувається розслідування з імпічменту глави Білого дому. На ньому захисники президента від Республіканської партії неодноразово поширювали заяви, що Україна, а не Росія втручалася у вибори президента США, на яких переміг Дональд Трамп.

Після виступу Фіони Гілл, яка аргументувала законодавцям, чому їхні заяви є хибними та відповідають інтересам Кремля, республіканці значно знизили градус риторики проти України. Натомість сам президент Трамп і його окремі однопартійці продовжують висловлювати в телеефірах думки про нібито причетність України до втручання у президентські вибори в США.