У Сенаті не знайшли підтвердження втручанню України у вибори 2016 року — CNN

Комітет з питань розвідки Сенату США, під контролем республіканців, не знайшов доказів втручання України у президентські вибори США 2016 року.

Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

“Комітет з питань розвідки Сенату, під контролем республіканців, розглянув заяви щодо втручання України під час (президентських - ред.) виборів 2016 року та не знайшли доказів для підтвердження заяв”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає CNN, таким чином висновки комітету повністю збігаються з висновками американських відомств, які також не знайшли доказів втручання України в американські вибори у 2016 році.

За словами співрозмовника, американська розвідка ніколи не писала звіт, в якому вони б звинувачували українську владу у втручанні. Проте нині деякі сенатори-республіканці продовжують стверджувати, що Київ втручався у президентські вибори у 2016 році на такому самому рівні, як і Росія, попри їх безпідставність.

Водночас, за словами голови комітету Річарда Барра, деякі українські політики активно підтримувати Гілларі Клінтон у 2016 році, але це не можна порівнювати з рівнем втручання Росії.

Як повідомлялося, після спростування власних заяв про те, ніби Україна втручалась у вибори в США, сенатор-республіканець Джон Кеннеді знову взявся повторювати хибні твердження кремлівської пропаганди.