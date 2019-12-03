У Конгресі США назвали науковців-правників, які свідчитимуть у справі імпічменту

Голова юридичного комітету Палати представників Джерролд Надлер оприлюднив список науковців з конституційного права, котрі мають дати свідчення на слуханнях щодо імпічменту.

Перші слухання в цьому комітеті відбудуться в середу, уточнює Politico.

Демократи викличуть на них професорів права: з Гарвардського університету - Ноя Фельдмана, зі Стенфордської правничої школи - Памелу Карлан, з Університету Північної Кароліни - Майкла Герхардта.

Республіканці своєю чергою викличуть як свого свідка професора права Джонатана Турлі з Університету Джорджа Вашингтона - він багато писав про розслідування з імпічменту Трампа.

Початок слухань призначено на 4 грудня – після надходження матеріалів з комітету з питань розвідки. Юридичний комітет має ухвалити, чи рекомендувати Палаті представників розгляд відповідних статей обвинувачення для оголошення імпічменту.

Як повідомляв Укрінформ, республіканці в юридичному комітеті Палати представників закликали його голову розширити коло свідків за рахунок фахівців з конституційного права.