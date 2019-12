Сенатор Кеннеді знову звинуватив Україну у втручанні у вибори - ЗМІ

Після спростування власних заяв про те, ніби Україна втручалась у вибори в США, сенатор-республіканець Джон Кеннеді знову взявся повторювати хибні твердження кремлівської пропаганди.

Про це пише The Washington Post.

"Сенатор-республіканець Джон Нілі Кеннеді одного разу вже спростовував своє твердження про те, що Україна, ймовірно, "була причетна до втручання у вибори" (президента США – ред.) у 2016 році. Втім, це не завадило йому знову повторити пропаганду Кремля", - йдеться в статті.

Видання зазначає, що в неділю Кеннеді знову висловив точку зору, вигідну Кремлю. Він зробив це у програмі Meet the Press на каналі NBC News.

"Я думаю, і Росія, і Україна втручалися у вибори 2016 року. Я думаю, що це було добре задокументовано виданнями Financial Times, Politico, The Economist, The Washington Examiner, навіть CBS, - що Прем'єр-міністр України, міністр внутрішніх справ, посол України в США... всі здійснювали втручання в вибори в соціальних мережах та інде", - цитує сенатора The Washington Post.

Як зауважує видання, ці "хибні та явно неправдиві твердження давно спростовані".

"Жодне з названих видань не вказувало на те, що це були маніпуляції чи втручання в наші вибори", - підкреслюється в публікації. Ба більше, розвідувальна спільнота США чітко визначила, що саме Росія була тією зовнішньою силою, яка втрутилась у вибори американського президента.

При цьому газета погоджується, що окремі українці справді публічно критикували президента Трампа, як, утім, і інші зарубіжні політики.

"Але Кеннеді воліє наполягати на пропагандистській лінії Кремля", - наголошується в публікації.

Більше того, сенатор заявив, що його ніхто не інформував про роль Росії. А заяву Фіони Гілл, ексрадниці Дональда Трампа, яка впевнена, що Кремль докладає зусиль, аби перекласти свою вину на Україну, він просто пропустив. У цьому зв'язку він заявив, що "доктор Гілл має право на свою думку" - попри заперечення ведучого, що вона представила висновки розвідки США.

"Кеннеді не єдиний, хто має затуманений розум, але він є одним із найяскравіших прикладів", - резюмує The Washington Post.