Сенатор Кеннеді назвав помилкою свою заяву про “втручання України” у вибори у США

Сенатор-республіканець Джон Кеннеді заявив, що зробив помилку, заявивши про «втручання» України у президентські вибори у США 2016 року.

Про це інформує СNN.

"Сенатор Джон Кеннеді відмовився від раніше зробленої ним заяви, що ніхто не може бути впевнений, що лише РФ намагалася втручатися у президентські вибори 2016 року, заявивши, що він неправильно зрозумів це питання та що він не бачить доказів того, що Україна зламувала сервери Демократичної партії", - йдеться у повідомленні.

Він заявив, що помилявся.

"Єдиний доказ, що ми маємо, і я думаю, що це правда — саме РФ намагалася зламати комп’ютер комітету Демократичної партії", — сказав сенатор.

Раніше сенатор-республіканець від штату Луїзіана Джон Кеннеді в інтерв'ю заявив, що кібератака на сервер Демократичної партії США в 2016 році могла відбутись за участю України.