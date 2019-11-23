"Втручання України" у вибори в США - це спецоперація російських спецслужб - NYT

Росія організувала багатоходову спецоперацію, аби перекласти на Україну вину за втручання в американські вибори 2016 року, відвернувши увагу від себе.

Про це пише The New York Times.

«За даними американської розвідки, починаючи принаймні з 2017 року, спецслужби просувають суміш уже спростованих конспіративних теорій разом з реальними фактами, аби створити враження, ніби саме влада в Києві, а не Москва, відповідальна за зломи комп’ютерів Демократичної партії та інші спроби втручання», - йдеться в публікації.

Зазначається, що в секретному звіті, наданому сенаторам-демократам та їхнім помічникам, працівники американської розвідки інформують, що спецоперація Росії вдалася, оскільки «необґрунтовані претензії про українське втручання просочилися у заяви республіканців».

При цьому американські спецслужби вважають, що в міру наближення президентської кампанії в США Москва «може подвоїти зусилля».

Звинувачення на адресу Києва грунтуються на заявах усього кількох українців, котрі відкрито критикували Трампа у 2016 році. Проте, пише газета, ця критика – лише «точкові удари» в порівнянні з втручанням Москви, «коли Путін наказав військовим та розвідувальним органами проводити широку кампанію впливу на американські вибори».

За даними видання, спецслужби РФ передавали певну інформацію «впливовим росіянам та українцям, котрі використовували низку посередників (олігархи, бізнесмени та їхні партнери) - аби донести до американських політиків і навіть деяким журналістам, котрі, ймовірно, не знали про походження цих матеріалів».

«Це вигадка, яка була розроблена й поширена самими спецслужбами РФ», - цитує газета свідчення в Конгресі колишнього експерта з питань Росії в Раді національної безпеки США Фіону Гілл.

Путін почав публічно висувати брехливі теорії щодо українського втручання в перші місяці 2017 року, аби відвести від Росії відповідальність, розповів член комітету з розвідки Сенату Ангус Кінг.

«Ці люди - профі. Радянський Союз використовував дезінформацію протягом 70 років. У цьому немає нічого нового. Володимир Путін - колишній агент КДБ. Він навчений брехати. Це його фірмовий товар, і він це робить добре», - наводить NYT слова сенатора.