Путін поширював теорію про "втручання" України у вибори в США - чиновник Білого дому

Президент Росії Володимир Путін безпосередньо поширював "теорію змови" про те, що Україна, а не Росія втручалася у президентські вибори у США 2016 року, на яку потім неодноразово посилався президент США Дональд Трамп та його оточення.

Це підтвердив під час слухань у вівторок в Палаті представників США представник Ради національної безпеки Білого дому підполковник Олександр Віндман, передає власний кореспондент Укрінформу.

Водночас на запитання юриста Розвідувального комітету Палати Деніела Голдмана, чи має підполковник Віндман якісь "достовірні докази" того, що Україна втручалася у президентські вибори, представник Ради нацбезпеки чітко відповів: "Ні".

Водночас, коли представник Комітету запитав його, чи не знає Віндман, що Путін поширював версію про те, що саме Україна, а не Росія робила це, він зауважив: "Мені добре відомий цей факт".

Він також уточнив, що "вся розвідувальна спільнота США дійшла консенсусу, що саме росіяни втручалися в американські вибори у 2016 році".

Як повідомлялося, президент США Трамп та його особистий адвокат Рудольф Джуліані неодноразово висловлювали позицію, що Україна, а не Росія втручалася у вибори президента, на яких переміг Трамп. Білий дім висловлював до української сторони побажання, щоби вона серед іншого, розслідувала спроби втручання зі свого боку в вибори в Сполучених Штатах.

9 листопада у Палаті представників розпочався другий тиждень публічних слухань у справі імпічменту президента Трампа через його можливий тиск на Україну та спроби втягнути її у процес президентських виборів у США.