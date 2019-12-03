Трамп прокоментував звіт республіканців щодо імпічменту
Про це Трамп написав у Twitter, прибувши до Лондона на саміт НАТО.
«Перед посадкою прочитав звіт республіканців про весь цей обман з імпічментом. Чудова робота! У радикальних лівих немає справи. Читайте стенограми. Цього не можна дозволити. Чи можемо ми звернутися до Верховного суду, щоб зупинити це?», - зазначив глава Білого дому.
Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 грудня 2019 р.
Як повідомляв Укрінформ, республіканці з Палати представників оприлюднили звіт на 123 сторінках, у якому відкидають звинувачення демократів, що лежать в основі розслідування з імпічменту Трампа.
Фото: The White House