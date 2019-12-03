Трамп прокоментував звіт республіканців щодо імпічменту

Президент США висловив бажання звернутися до Верховного суду, аби зупинити розслідування щодо імпічменту, яке веде Палата представників.

Про це Трамп написав у Twitter, прибувши до Лондона на саміт НАТО.

«Перед посадкою прочитав звіт республіканців про весь цей обман з імпічментом. Чудова робота! У радикальних лівих немає справи. Читайте стенограми. Цього не можна дозволити. Чи можемо ми звернутися до Верховного суду, щоб зупинити це?», - зазначив глава Білого дому.

Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 грудня 2019 р.

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Як повідомляв Укрінформ, республіканці з Палати представників оприлюднили звіт на 123 сторінках, у якому відкидають звинувачення демократів, що лежать в основі розслідування з імпічменту Трампа.

Фото: The White House