Трамп прокоментував звіт республіканців щодо імпічменту

Трамп прокоментував звіт республіканців щодо імпічменту

Укрінформ
Президент США висловив бажання звернутися до Верховного суду, аби зупинити розслідування щодо імпічменту, яке веде Палата представників.

Про це Трамп написав у Twitter, прибувши до Лондона на саміт НАТО.

«Перед посадкою прочитав звіт республіканців про весь цей обман з імпічментом. Чудова робота! У радикальних лівих немає справи. Читайте стенограми. Цього не можна дозволити. Чи можемо ми звернутися до Верховного суду, щоб зупинити це?», - зазначив глава Білого дому.

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Як повідомляв Укрінформ, республіканці з Палати представників оприлюднили звіт на 123 сторінках, у якому відкидають звинувачення демократів, що лежать в основі розслідування з імпічменту Трампа.

Фото: The White House

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