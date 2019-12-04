Розслідування у Конгресі США не відповідає досвіду минулих імпічментів – правознавець

Нинішнє розслідування, яке проводить Палата представників США, не відповідає досвіду минулих імпічментів і може створити небезпечний прецедент для майбутнього, вважає професора права з Університету Джорджа Вашингтона Джонатан Турлі.

Про це Турлі заявив під час слухань щодо імпічменту президента США Дональда Трампа в юридичному комітеті Палати представників, що розпочалися 4 грудня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я вважаю, що цей імпічмент не лише не відповідає стандарту минулих імпічментів, а й може створити небезпечний прецедент для майбутніх імпічментів», - сказав професор права.

Турлі пояснив, що «стурбований зниженням рівня імпічменту».

На думку професора, для проведення розслідування було відведено надто мало часу, і для оголошення імпічменту доказів недостатньо. Він вважає, що у Палати представників не було підстав для розслідування щодо телефонної розмови президентів США та України 25 липня 2019 року.

Трамп, за його словами, «не буде останнім президентом». «І те, що ми залишаємо після цього скандалу, формуватиме нашу демократію для наступних поколінь», - зауважив правознавець.

За його словами, якщо дивитися на попередні справи щодо імпічменту, то всі вони стосуються встановлених злочинів. «Це був би перший імпічмент в історії, де використовуються непереконливі докази вчинення злочину», – зазначив Турлі.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні юридичний комітет заслуховує свідчення фахівців у галузі конституційного права. Юридичний комітет має ухвалити, чи рекомендувати Палаті представників розгляд відповідних статей обвинувачення для оголошення імпічменту президенту Трампу.

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.