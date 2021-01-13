Палата представників офіційно оголосила імпічмент Трампу

Нижня палата Конгресу США більшістю голосів затвердила рішення про оголошення імпічменту чинному президенту Дональду Трампу з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту.

Голосування відбулося в середу, передає власний кореспондент Укрінформу.

Рішення про імпічмент підтримали 232 законодавці, у тому числі 10 однопартійців президента Трампа. Проти висловилися 197 конгресменів, які представляють Республіканську партію.

У резолюції про імпічмент зазначена одна стаття обвинувачення - щодо «підбурювання до заколоту» з боку Дональда Трампа, коли він звернувся до прихильників із промовою, «що заохочувала – і передбачувано призвела – до неминучих беззаконних актів у Капітолії».

Крім того, Дональду Трампу закидають незаконний тиск на державного секретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера під час телефонної розмови 2 січня. Тоді Трамп вимагав «знайти» достатню кількість голосів для того, щоби змінити результати президентських виборів у штаті.

«Цими діями президент Трамп спричинив серйозну загрозу безпеці Сполучених Штатів та державних установ. Він загрожував цілісності демократичної системи, втручався у процес мирної передачі влади й погрожував рівноправним гілкам влади. Тим самим він зрадив довіру до себе як до президента»,- наголошується в резолюції.

Таким чином, Дональд Трамп «продемонстрував, що він і надалі становитиме загрозу національній безпеці, демократії й Конституції, якщо йому буде дозволено залишатися на своїй посаді».

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Далі затверджена стаття з імпічменту з обвинуваченнями проти Дональда Трампа має бути відправлена до Сенату США.

Фото: The White House