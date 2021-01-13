Переконаний, що українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена – Кулеба

Переконаний, що українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена – Кулеба

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що українська влада порозуміється з новою адміністрацією США на всіх рівнях, зокрема, й на найвищому.

Як передає Укрінформ, про це дипломат заявив у інтерв’ю "Обозревателю".

Коментуючи підвищену увагу в Україні до майбутньої інавгурації новообраного президента США Джо Байдена, дипломат зауважив, що «стежити треба не за інавгурацією, а за тим, як відносини між країнами розвиватимуться після неї»

«Я переконаний, що ми порозуміємось із новою адміністрацією, яка дуже добре розуміє Україну. Я переконаний, що коли президент Зеленський і президент Байден поговорять і зустрінуться, між ними встановиться чудовий контакт», - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що, на його думку, ніхто не буде проти, якщо новообраний президент США жорстко вимагатиме від української влади виконання взятих на себе антикорупційних зобов’язань.

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«А хто проти?.. Пріоритети президента Байдена і президента Зеленського щодо функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні повністю збігаються», - зазначив очільник МЗС.

За його словами, українські дипломати працюють над тим, щоб президенти України і США якнайшвидше поговорили та зустрілися, оскільки саме під час таких розмов можна досягати стратегічних домовленостей і взаєморозуміння.

Як повідомляв Укрінформ, на інавгурації новообраного президента США Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, нашу державу офіційно представлятиме посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

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