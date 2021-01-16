Facebook заборонив організацію подій у центрі Вашингтона через інавгурацію Байдена

Facebook закрив для усіх користувачів можливість створювати події поблизу федеральних установ у Вашингтоні та Капітоліїв у столицях штатів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на заяву Facebook пише Reuters.

“Facebook у п’ятницю заявив, що від зараз і до дня інавгурації 20 січня блокує створення будь-яких нових Facebook-подій поблизу із Білий домом та Капітолієм США у Вашингтоні, а також будівлями Капітоліїв у столицях штатів”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що компанія також перегляне усі створені на платформі події, пов’язані із інавгурацією, та видалить ті, що порушують правила.

“Facebook запроваджує й деякі інші обмеження, такі як: заборона деяким обліковим записам виходити у прямий ефір, створювати події чи буду адміністратором групи або сторінки, “ґрунтуючись на таких ознаках, як неодноразові порушення наших правил”, - стверджує Reuters.

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Компанія ухвалила це рішення після минулотижневих заворушень у Вашингтоні під час яких прибічники Дональда Трампа незаконно проникли до Капітолія, організувавшись у соціальних мережах.

“ФБР попередило, що збройні протести заплановані у Вашингтоні та столицях усіх 50 штатів напередодні 20 січня”, - наголошує Reuters.

Як повідомляв Укрінформ, інавгурація президента Джо Байдена має відбутися 20 січня в будівлі Капітолія. Через карантинні обмеження, а також загрозу заворушень церемонія відбуватиметься у скороченому форматі.

Центр столиці США вже повністю перекритий бетонними загорожами, залізними парканами, а також важкою технікою та поліцейськими автівками.

Для посилення заходів безпеки до Вашингтона прибули понад 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.