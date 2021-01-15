Twitter передасть Байдену після інавгурації п’ять урядових акаунтів

Команда обраного президента США Джо Байдена отримає в розпорядження офіційні акаунти Білого дому в Твіттері після інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву, оприлюднену в блозі Twitter.

Зазначається, що Twitter передасть новому президенту п'ять облікових записів, серед яких @WhiteHouse, @POTUS, @VP, @FLOTUS, and @PressSec.

При цьому акаунт Трампа буде заархівовано як @ POTUS45, як це було раніше з аккаунтом Барака Обами.

«Після того як процес архівації буде завершено, Twitter передасть офіційні облікові записи у володіння адміністрації Байдена», - зазначили в компанії.

Крім того, разом з існуючими п'ятьма урядовими акаунтами вперше створять обліковий запис @SecondGentleman (Другий джентльмен) - для чоловіка обраного віцепрезидента США Камали Гарріс, Дугласа Емхоффа.

Як повідомляв Укрінформ, раніше соціальна мережа Twitter назавжди заблокувала офіційний акаунт чинного президента США Дональда Трампа «через ризик подальшого підбурювання до насильства».