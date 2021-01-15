Байден оприлюднив план стимулювання економіки США на $1,9 трильйона

Обраний президент США Джо Байден оприлюднив план стимулювання економіки США, на 1,9 трильйон доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС .

Якщо Конгрес прийме план Байдена, він включатиме 1 трлн доларів для домогосподарств з прямими виплатами 1 400 доларів усім американцям.

Пропозиція про допомогу включає 415 млрд доларів на боротьбу з вірусом та 440 млрд доларів для малого бізнесу.

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Пропозиція Байдена по стимулюванню економіки випливає з того, що зимовий сплеск коронавірусу у країні б’є рекорди. Кожен день приносить понад 200 000 нових випадків, а щоденна кількість загиблих іноді перевищує 4 000.