Інавгурація Байдена: Пентагон дав вказівку перевести 25 тисяч військових до Вашингтона

Усі 50 американських штатів вживають заходів безпеки разом зі столицею Вашингтоном перед інавгурацією президента Джо Байдена у середу, 20 січня.

Як передає Укрінформ, про це інформує ITV.

Пентагон вже дав вказівку перевести додатково 25 тисяч військовослужбовців до Вашингтона, що є одним з найжорсткіших заходів безпеки, яку колись бачили у столиці США. Це відбулося на тлі того, що ФБР попереджає про можливі збройні акції протесту після недавнього нападу прихильників чинного президента Дональда Трампа на Капітолій.

Багато губернаторів штатів готові допомогти зміцнити безпеку столиці держави, але вони дали зрозуміти, що безпека їхніх регіонів єдля них першим пріоритетом.

Губернатор штату Орегон Кейт Браун заявила, що відповіла відмовою на федеральне прохання про направлення ще 100 військовослужбовців Національної гвардії до округу Колумбія.

Штат Орегон раніше вже погодився відправити 30 військовослужбовців до Вашингтону, але зараз влада штату стурбована нещодавнім сплеском насильства у столиці штату місті Салем.

"Я не впевнена, що ми можемо гарно виконати це завдання", - сказала Браун.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до будівлі.

Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа у четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.