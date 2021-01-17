Джуліані знову захищатиме Трампа у справі про імпічмент

Джуліані знову захищатиме Трампа у справі про імпічмент

Укрінформ
Особистий адвокат чинного президента США Дональда Трампа Руді Джуліані повідомив, що входить до команди захисту голови держави у новій справі про імпічмент.

Як передає Укрінформ, про це Джуліані розповів телеканалу ABC News.

"Я беру участь у цьому ... саме над цим я зараз працюю", - зазначив Джуліані.

Юрист розповів, що команда захисту Трампа планує доводити, що твердження Трампа про шахрайство на виборах не є підбурюванням суспільства до насильства.

За словами Джуліані, як сторона захисту він представить твердження про "порушення" на виборах.

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Адвокат пояснив, що зі сторони обвинувачення лунають твердження, що будь-хто, хто говорить про "шахрайство" на виборах, підбурює суспільство до насильства, однак ці слова є брехнею. За словами Джуліані, якщо вдасться довести, що порушення дійсно були, то подібна точка зору стане нелегітимною.

Джуліані також вважає, що Трамп має визнати процес імпічменту незаконним, а також відхилити його, якщо справа дійде до суду.

Як передавав Укрінформ, 6 січня у США стався силовий штурм будівлі Конгресу, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей, зокрема, один правоохоронець. Поліція затримала 52 людини.

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Після зачистки Капітолія від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.

У середу, 13 січня, Палата представників США офіційно оголосила президенту Трампу другий імпічмент за його каденцію. У єдиній статті обвинувачення зазначається, що він здійснював підбурювання до заколоту проти Сполучених Штатів.

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