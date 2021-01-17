Джуліані знову захищатиме Трампа у справі про імпічмент

Особистий адвокат чинного президента США Дональда Трампа Руді Джуліані повідомив, що входить до команди захисту голови держави у новій справі про імпічмент.

Як передає Укрінформ, про це Джуліані розповів телеканалу ABC News.

"Я беру участь у цьому ... саме над цим я зараз працюю", - зазначив Джуліані.

Юрист розповів, що команда захисту Трампа планує доводити, що твердження Трампа про шахрайство на виборах не є підбурюванням суспільства до насильства.

За словами Джуліані, як сторона захисту він представить твердження про "порушення" на виборах.

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Адвокат пояснив, що зі сторони обвинувачення лунають твердження, що будь-хто, хто говорить про "шахрайство" на виборах, підбурює суспільство до насильства, однак ці слова є брехнею. За словами Джуліані, якщо вдасться довести, що порушення дійсно були, то подібна точка зору стане нелегітимною.

Джуліані також вважає, що Трамп має визнати процес імпічменту незаконним, а також відхилити його, якщо справа дійде до суду.

Як передавав Укрінформ, 6 січня у США стався силовий штурм будівлі Конгресу, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей, зокрема, один правоохоронець. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолія від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.

У середу, 13 січня, Палата представників США офіційно оголосила президенту Трампу другий імпічмент за його каденцію. У єдиній статті обвинувачення зазначається, що він здійснював підбурювання до заколоту проти Сполучених Штатів.