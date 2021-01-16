У США оприлюднили документи про розслідування зв'язків штабу Трампа і Росії

Голова юридичного комітету Сенату Ліндсі Грем оприлюднив низку додаткових документів та стенограм, пов'язаних з походженням розслідування справи про ймовірну змову між членами адміністрації Трампа і Росією, змову, яку ще називають Russiagate.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Перше розслідування ФБР, в рамках якого було розглянуто, чи була змова членів президентської кампанії Трампа у 2016 році з росіянами для впливу на вибори, отримало назву «Crossfire Hurricane».

Грем оприлюднив стенограми інтерв'ю з представниками ФБР та Міністерства юстиції, проведених сенатським комітетом в період з 3 березня по 29 жовтня 2020 року.

«Я вважаю розслідування "Crossfire Hurricane" наймасштабнішим системним провалом з боку вищого керівництва, але не відданих, працьовитих патріотів, які захищають нашу країну кожен день в Федеральному бюро розслідувань і Міністерстві юстиції», - наголосив Грем.

За його словами, судовий комітет опублікував «якомога більше матеріалів», за винятком засекречених, зміст яких не підлягає розголошенню.

Грем назвав це розслідування «одним з найбільш некомпетентних і корумпованих розслідувань у світі» в історії ФБР і Мін'юсту.

«Важко повірити, що в Америці могло трапитися щось подібне на "Crossfire Hurricane". Суть в тому, що в майбутньому ми повинні мати більше стримувань і противаг, коли справа доходить до політичних розслідувань», - наголосив він.

У жовтні минулого року тодішній генеральний прокурор Вільям Барр призначив прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема спеціальним радником для оцінки обґрунтованості розслідування можливого російського втручання у вибори США у 2016 році.

Розслідування зосереджено на поведінці агентів ФБР, які розслідували зв'язки Трампа з Росією.

Дарем уперше почав розслідування невдовзі після того, як спеціальний радник Роберт Мюллер завершив своє розслідування того, чи вступала кампанія Трампа в змову з Росією з метою вплинути на президентські вибори 2016 року.

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Як повідомлялося, торік комітет Сенату з питань розвідки опублікував звіт з п'яти частин, в якому детально описується втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

В останньому томі, опублікованому в серпні минулого року, комітет заявив, що деякі контакти кампанії Трампа з російськими агентами перед президентськими виборами 2016 року є "серйозною загрозою контррозвідці", але "не знайшли доказів" того, що Трамп або учасники його кампанії вступили в змову з Росією.

Комітет також виявив, що ФБР "невиправдано повірило" звинуваченням, що містяться в сумнозвісному досьє Стіла - неперевіреному звіті, складеному колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом, в якому детально описані відносини Трампа з Росією.