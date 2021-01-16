Фейсбук та Інстаграм раптово розблокували акаунти Трампа

Фейсбук та Інстаграм раптово розблокували акаунти Трампа

Укрінформ
Профілі чинного президента США Дональда Трампа в Фейсбуці й Інстаграмі знову стали доступними. 

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сторінки Трампа в Фейсбуці й Інстаграмі відтепер знову активні для відвідування. Однак наразі невідомо, чи є у Трампа доступ до них.

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Як повідомлялося, після заворушень, що трапилися біля Капітолія США в середу, 6 січня, Фейсбук на невизначений термін заборонив Дональду Трампу доступ до Інстаграму і Фейсбуку.

Фото: The White House

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