Фейсбук та Інстаграм раптово розблокували акаунти Трампа

Профілі чинного президента США Дональда Трампа в Фейсбуці й Інстаграмі знову стали доступними.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сторінки Трампа в Фейсбуці й Інстаграмі відтепер знову активні для відвідування. Однак наразі невідомо, чи є у Трампа доступ до них.

Як повідомлялося, після заворушень, що трапилися біля Капітолія США в середу, 6 січня, Фейсбук на невизначений термін заборонив Дональду Трампу доступ до Інстаграму і Фейсбуку.

Фото: The White House