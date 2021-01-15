Трамп залишить Білий дім зранку до передачі повноважень Байдену - ЗМІ

Чинний президент США Дональд Трамп має намір до останнього дня залишатися в Білому домі та вилетіти з Вашингтона лише зранку дня інавгурації Джо Байдена, проігнорувавши церемонію передачі влади.

Про це повідомило в п’ятницю американське інформагентство AP із посиланням на джерело, обізнане з планами чинного глави Білого дому, передає Укрінформ.

«Президент Дональд Трамп залишить Вашингтон зранку наступної середи, перед інавгурацією обраного президента Джо Байдена»,- зазначається в повідомленні.

Трамп уже оголосив, що відмовляється бути присутнім у Вашингтоні під час церемонії складання присяги наступним президентом. Таким чином він нехтує тривалою політичною традицією, коли господарі Білого дому формально передають один одному повноваження.

Замість Трампа на інавгурації буде присутній віцепрезидент Майк Пенс.

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Очікується, що Трамп полетить до Флориди з невеликою групою своїх помічників.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп 3 листопада минулого року програв президентські вибори в США. Протягом місяців він голослівно стверджував, що у нього «вкрали перемогу» та називав «фальсифікованими» вибори глави Білого дому.