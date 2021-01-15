Прихильників Трампа обвинувачують у намірах вчинити вбивства у Конгресі США

Штурм Капітолію прихильниками Трампа був спланованою акцією, а намірами нападників було «захоплення та вбивство обраних посадовців».

Про це заявили державні прокурори під час судового розгляду справи одного з нападників, Джейкоба Ченслі, передає Укрінформ із посиланням на CNN.

«Вагомі докази, включно зі словами й діями самого Ченслі в Капітолії, підтверджують, що намірами нападників були захоплення та вбивство обраних представників влади Сполучених Штатів», - заявили прокурори.

При цьому демонструвалися відеозаписи штурму будівлі Конгресу з доказами координації дій усередині груп нападників. Зокрема, одна з таких «координаторок» дає інструкції з допомогою мегафону, яке вікно розбити, щоби потрапити до потрібної кімнати, і через які двері вийти, щоби «захопити цю будівлю».

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Серед доказів в іншій справі розглядається відоме фото одного з учасників нападу, колишнього військового резервіста, який увірвався до зали голосувань Конгресу зі зв’язкою одноразових наручників. Це може свідчити про мотивацію утримання членів Конгресу як заручників, йдеться в матеріалі.

За свідченнями поліції, сам Джейкоб Ченслі, відомий як «шаман з рогами», якого часто представляють як символ заколоту проти Конгресу 6 січня і символ руху QAnon, був озброєний списом із гострим металевим кінцем. На списі був прапор США. Під час нападу на Капітолій Ченслі також координував людей за допомогою мегафону, зазначається в публікації.

Крім того, прокурори навели нові подробиці про «рогатого шамана». Зокрема, за їхніми словами, Ченслі після проникнення до зали голосування забрався на місце віцепрезидента Майка Пенса і залишив там записку. У ній було сказано: «Це лише питання часу, справедливість настає».

Згодом Ченслі заявив ФБР, що це не слід розглядати як загрозу. Однак при цьому він озвучив правоохоронцям одну із теорій QAnon, що віцепрезидент начебто був «зрадником, який займався торгівлею дітьми», як, за його словами, Байден та інші політики.

У прокуратурі також зауважили, що Ченслі страждає на психічні захворювання та вживає наркотики.

Як повідомляв Укрінформ, демократи та частина республіканців Палати представників США 13 січня оголосили імпічмент президенту Дональду Трампу за звинуваченням у підбурюванні до заколоту.

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Глава Білого дому виступив перед своїми прихильниками 6 січня, вкотре заявивши про «вкрадені» у нього вибори, закликавши «йти на Конгрес» та «відновити справедливість».

Після цього стався силовий штурм будівлі Конгресу США, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей, зокрема один правоохоронець.

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