Президент Трамп: Перший з кінця в історії США

Другий імпічмент Дональда Трампа покликаний поховати його політичний імідж назавжди

Дональд Трамп увійшов в історію як перший президент Америки, якому Палата представників вдруге оголосила імпічмент. Причому, цього разу президента відмовилася підтримувати ціла група його однопартійців. Але це не все.

Враховуючи настрої республіканців у Сенаті, Трамп може стати першим главою Білого дому, якого покарає й верхня палата Конгресу США. Трамп брутально перетнув межу, створивши неконтрольовану загрозу для головного законодавчого органу – рівноправної гілки державної влади. До того ж, він спровокував ситуацію, у якій загинули й постраждали люди. Тепер навіть республіканці в Конгресі готові притягти Трампа до відповіді всупереч принципам партійної єдності.

ЧИМ ОСОБЛИВИЙ ДРУГИЙ ІМПІЧМЕНТ

За Конституцією США, імпічмент президентові чи іншій високопоставленій особі оголошується за тяжкий злочин або проступок. Спочатку звинувачення висуває Палата представників, для чого потрібна проста більшість. Потім це рішення має бути затверджене щонайменше двома третинами Сенату. Законами прописані лише основні правила щодо імпічменту, отже кожен такий процес має свої відмінності.

Наприклад, зараз Палата представників висунула офіційні звинувачення за дуже скороченою процедурою, фактично за один день – на відміну від 2019 року, коли тижнями тривали дискусії, заслуховуватися свідки, аргументувалася вина президента. Тоді потрібно було довести, що Трамп шантажував Україну, припинивши оборонну допомогу, щоби скомпрометувати свого основного політичного суперника – Джо Байдена – через бізнес-діяльність його сина.

Фото: АА

Зараз же розглядається справа, коли президент 6 січня відкрито закликав своїх прихильників іти на Конгрес та «битися щосили», і це транслювалося в прямому етері. Тобто, всі докази – наявні й зрозумілі.

Після цього виступу розлючений натовп прорвався до будівлі Капітолію, створивши пряму загрозу життю та здоров’ю законодавців, які перебували в одному із найбільш захищених місць Вашингтона. Прихильники президента прагнули своєї «справедливості», яку нав’язав їм Дональд Трамп безперервними заявами про начебто «вкрадені» вибори. Дехто в натовпі навіть закликав повісити віцепрезидента Майка Пенса через те, що той «зрадив» Трампа й відмовився заблокувати затвердження законної перемоги Джо Байдена.

Фото: АА

Демократи звинуватили Трампа в «навмисному підбурюванні до насильства проти влади Сполучених Штатів». А це підпадає під 14-ту поправку Конституції США, яка забороняє обіймати державні посади будь-якій особі, що брала участь у заколоті або повстанні проти країни. Це означає, що для Трампа блокуються не тільки перспективи, але й помисли йти в президенти на наступних виборах.

ОДНОПАРТІЙЦІ – ПРОТИ

Ще однією особливістю нинішнього імпічменту стала серйозна опозиція до Трампа з боку його однопартійців. Як мінімум, десятеро конгресменів висловилися проти президента. Такої кількості ніколи ще не було в історії імпічментів у США.

Причина банальна: республіканці, як і демократи, 6 січня «на власній шкірі» відчули, хто такий Дональд Трамп та його прихильники, які трощили Капітолій та проривалися до зали засідань.

Фото: АА

Поки що невідомо, якою буде підтримка імпічменту Трампа серед його однопартійців у Сенаті США, однак вже зараз з’являються повідомлення про те, що республіканське керівництво не поспішає ставати на захист глави Білого дому. Лідер республіканської більшості сенатор Мітч Макконнелл, який донедавна виступав категорично на стороні президента, в середу заявив, що «не прийняв остаточного рішення про те, як голосуватиме». Він підкреслив, що «має намір вислухати юридичні аргументи, коли вони будуть представлені в Сенаті».

Мітч Макконнелл / Фото: CHIP SOMODEVILLA/GETTY

Верхня палата розпочне свою роботу не раніше 19 січня, лише за день до інавгурації Байдена. Отже, справа імпічменту президента, на розгляд якої в Сенаті зазвичай ідуть місяці, розтягнеться надовго після того, як Дональд Трамп залишить Білий дім.

Хоча імпічмент президента після завершення його повноважень може виглядати нелогічно, однак Трамп таким чином потрапляє у справжню пастку. Він просто не зможе упередити карального рішення верхньої палати Конгресу, як це зробив, наприклад, президент Ніксон.

Річард Ніксон

Нагадаємо, в процесі Уотергейтського скандалу Річарду Ніксону також загрожував імпічмент з несприятливим результатом у обох палатах Конгресу США. Він просто подав у відставку до того, як законодавці зібралися на голосування, щоби не стати першим президентом США, відстороненим від влади парламентом. Отже, якщо Трамп не піде у відставку до 20 січня, він втратить можливість, якою скористався Ніксон.

ШАНСИ ТРАМПА В СЕНАТІ

Для того, щоби Сенат затвердив обвинувачення Палати представників, демократам необхідно залучити на свій бік мінімум 17 республіканців. Наразі це виглядає непростою задачею, яка залежить зокрема й від того, коли сенатори візьмуться за справу.

Якщо верхня палата почне розгляд імпічменту одразу після 19 січня, це створить великі незручності й перепони як для законодавців, так і для нової адміністрації Джо Байдена. Адже йому потрібно негайно затвердити ключових міністрів та інших високопосадовців у новому уряді, щоби забезпечити належну роботу всіх механізмів. Крім того, перші кроки нової адміністрації націлені на рішучу відповідь викликам пандемії COVID-19. Це вимагатиме і законодавчих процесів.

Джо Байден

Саме тому зараз лунають пропозиції, щоби Сенат почав розгляд справи з імпічменту Трампа через 100 днів роботи адміністрації Байдена. У такому разі, по-перше, законодавці не розриватимуться між актуальними викликами. А, по-друге, Трамп помітно розгубить свій політичний вплив серед власних прихильників у країні. Адже він уже втратив доступ до соціальних платформ, які замінили йому регулярні пресконференції, виступи та навіть власну пресслужбу.

До того ж, республіканське керівництво в Конгресі не може бути не зацікавленим у тому, щоби заблокувати Трампу будь-яку можливість балотуватися на наступних виборах президента.

Отже, існує ціла низка факторів, які можуть вплинути на кінцевий результат. Це залежить як від демократів, так і від республіканців. Наприклад, Сенат не розпочне слухання з імпічменту, допоки демократи в нижній палаті не відправлять статтю обвинувачення до верхньої. А це фактор «правильного часу». З іншого боку, саме сенатори-республіканці визначатимуть, що буде з імпічментом Трампа далі.

Отже, голосування в середу резолюції з імпічменту Трампу в Палаті представників має на меті не стільки відсторонення з посади президента за тиждень до завершення його повноважень, скільки поховання його політичного іміджу назавжди. Дональд Трамп і так опинився на задвірках політичної історії США, ставши першим президентом-невдахою з двома імпічментами. Водночас, він ще більше ризикує піти у політичне небуття, якщо програє справу на слуханнях у Сенаті, чого також ще не траплялося в Сполучених Штатах Америки.

Ярослав Довгопол, Вашингтон

Перше фото: The White House