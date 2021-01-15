Центр Вашингтона вже перекрили до інавгурації Байдена

Центр столиці США повністю перекритий бетонними загорожами, залізними парканами, а також важкою технікою та поліцейськими автівками.

Заходи безпеки посилюються до дня інавгурації Джо Байдена на тлі повідомлень ФБР про ймовірні заворушення, передає власний кореспондент Укрінформу.

Місцева влада за допомогою правоохоронців і підрозділів нацгвардії послідовно перекриває доступ до Національного молу, який простягається від Меморіалу Лінкольна до будівлі Капітолія, де засідає Конгрес США. Прилеглі вулиці закриті для автотранспорту на кілька кварталів. Крім того, загорожі виставлені далеко за периметром Білого дому.

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У центрі Вашингтона скрізь чергують посилені патрулі правоохоронців.

Федеральне бюро розслідувань напередодні отримало інформацію про ймовірність збройних протестів у столиці та інших містах США до дня інавгурації 46-го президента Джо Байдена.

Для посилення заходів безпеки до Вашингтона прибули понад 20 тисяч військовослужбовців національної гвардії.

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Як повідомляв Укрінформ, інавгурація президента Джо Байдена має відбутися 20 січня в будівлі Капітолію. Через карантинні обмеження, а також загрозу заворушень після подій 6 січня церемонія відбуватиметься у скороченому форматі.

Україну на інавгурації Джо Байдена представлятиме посол у США Володимир Єльченко.

Фото: Military Times