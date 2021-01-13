Інавгурацію Байдена відвідають три експрезиденти США

Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший разом з дружинами планують бути присутніми на церемонії інавгурації Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

«Колишні президенти США Барак Обама й Білл Клінтон відвідають інавгурацію обраного президента Джо Байдена. Експрезидент Джордж Буш-молодший також планує бути у Вашингтоні в момент офіційної передачі влади», - йдеться в повідомленні.

На церемонії складання присяги новим президентом також будуть присутні колишні перші леді: Мішель Обама, Гілларі Клінтон і Лора Буш.

Зазначається, що 96-річний Джиммі Картер, який є найстарішим живим експрезидентом США, не зможе приїхати на інавгурацію за станом здоров’я.

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Про рішення колишніх глав Сполучених Штатів стало відомо після того, як нинішній господар Білого дому Дональд Трамп заявив, що не буде присутній на інавгурації. За інформацією обізнаного джерела, перша леді Меланія Трамп також не планує залишатися в Вашингтоні, а разом із чоловіком вирушити до їхнього маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Як повідомляв Укрінформ, інавгурація обраного президента Джо Байдена запланована на 20 січня у Вашингтоні.